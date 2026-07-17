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Армия

Статистика обменов погибших военных шокировала жителей Украины

Силовики рассказали о шоке у украинцев из-за статистики обменов телами военных
Пресс-служба Владимира Мединского/РИА Новости

Статистика обменов погибшими каждый раз вызывает шок у жителей Украины. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, очередной обмен телами погибших солдат вызвал резонанс на Украине, так как украинцы сразу же «вспоминают о реальных потерях» в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих по формуле 501 на 31. Обмен прошел в белорусском приграничье в Гомельской области. Ранее в МИД РФ заявляли, что Москва за год передала украинской стороне более 20 тыс. тел военнослужащих, получив взамен 627 останков российских бойцов. В России называют такие пропорции «кричащими» и уверены, что они отражают соотношение потерь между российской и украинской армиями.

До этого последний раз Россия и Украина обменивались телами 18 июня, тогда украинская сторона получила 522 тела, российская — 33. А во время предыдущего обмена, 15 мая, Киеву передали 528 тел, Москве — 41. Всего с момента возобновления прямых переговоров стороны провели 35 обменов пленными и телами погибших.

Ранее на Украине установили лимит выдачи тел военнослужащих ВСУ.

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