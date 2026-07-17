Взрывы произошли на юге Украины

Несколько взрывов произошли в Одессе на юге Украины. Об этом сообщило местное издание «Общественное. Новости».

Подробности в материале не приводятся.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на территории Одесской области действовала воздушная тревога. Особый режим объявили в 4:53 мск и отменили в 5:33 мск.

Российские военнослужащие уже несколько дней подряд наносят удары по целям в Киеве и Одессе. Как рассказали в министерстве обороны РФ, в ночь на 16 июля атакам подверглись предприятия военно-промышленного комплекса и объекты портовой инфраструктуры в украинской столице и Одесской области. Кроме того, в Киеве были поражены места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также склады комплектующих для дронов. В Одесской области зафиксировали удары по объектам хранения горюче-смазочных материалов и судам, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По словам депутата Государственной думы РФ Андрея Колесника, систематические атаки на военную логистику ВСУ через портовую инфраструктуру Одессы должны «через некоторое время» привести к полной остановке поставок оружия на Украину.

Ранее в Минобороны РФ заверили, что ракет и беспилотников «хватит на всех».