В Иране заметили железную дорогу для советского ЗРК

В Иране заметили позицию советского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200, для которой проложена своя железная дорога. Об этом сообщает военное издание Army Recognition.

По информации агентства, 12 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) опубликовало кадры с элементами ракетного комплекса, по которым нанесли удар. Конструкция была оборудована железной дорогой, которая вела к защищенному хранилищу ракет. Издание уточняет, что это одна из отличительных особенностей советского ЗРК.

16 июля США начали очередную серию ударов по Ирану. Пятую ночь подряд военные добиваются дальнейшего снижения иранского военного потенциала, сообщили в ВС США.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Однако 8 июля, после возобновления ударов, президент США Дональд Трамп объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует, и он не планирует вести переговоры с Ираном.

Ранее Иран ударил по американским объектам на военной базе в Бахрейне.