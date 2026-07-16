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Армия

Потомок Романовых заявил о росте религиозности среди участников СВО

Ветеран СВО и потомок Романовых: многие участники конфликта обращаются к вере
Алексей Майшев/РИА Новости

Ветеран СВО и потомок императора Николая I Гавриил Дорошин отметил рост религиозности среди участников спецоперации. Его слова приводит ТАСС.

«Очень много молодых ребят, которые были крещены, но не были воцерковлены, приезжая на фронт, неожиданно чувствовали потребность исповедоваться и поговорить со священником. Именно через эти испытания появляется потребность в духовной жизни и духовной поддержке», — сказал он во время встречи в Храме-на-Крови в рамках екатеринбургского фестиваля «Царские дни».

Дорошин сообщил, что духовенство систематически посещает подразделения для совершения таинств — крещения, исповеди и причастия, а также для моральной поддержки бойцов в тяжелых условиях. По мнению ветерана, такое присутствие церкви в зоне конфликта способствует изменению отношения солдат к религии и помогает им сохранять психологическую устойчивость.

Фестиваль «Царские дни», посвященный памяти семьи Николая II, проходит в Екатеринбурге с 11 по 21 июля. Программа мероприятия включает в себя церковные службы, крестные ходы, а также различные лекции, выставки и культурные мероприятия.

Ранее участник специальной военной операции назвал казаков духовитыми.

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