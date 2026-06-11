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Общество

Участник СВО назвал казаков духовитыми

Участник СВО Дорошин: для казаков традиции – это образ жизни
Всероссийское Казачье Общество

Для казаков традиции – это образ жизни, заявил уроженец Франции, потомок императора Николая I, командир группы операторов БПЛА в зоне СВО Гавриил Дорошин, сообщает Telegram-канал «Всероссийское казачье общество».

«Казаки духовитые. Для них традиции – это не фольклор, это образ жизни», — сказал он.

Дорошин отметил, что он прибыл на Донбасс в 2015 году, когда достиг совершеннолетия.

«Сработала любовь к Родине, которая напомнила о том, что легко называть себя русским за границей, нужно еще это заслужить. Я понял, что это идеальный момент, чтобы проявить свою русскость», — сказал он.

Также Дорошин рассказал, что особую роль в его биографии играет сотрудничество с казачьей разведывательной бригадой «Терек».

По его словам, на передовой важно быть рядом с теми, кто обладает идеологическим стержнем.

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