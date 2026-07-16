Командование 425-го отдельного штурмового полка «Скала» запретило членам семей пропавших без вести военнослужащих раскрывать информацию об их принадлежности к Вооруженным силам Украины. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Командование 425-го отдельного штурмового полка «Скала» также запретило родственникам пропавших без вести в районе Казачьей Лопани штурмовиков сообщать об их принадлежности к ВСУ. На этом фоне в соцсетях могут появиться сообщения о пропавших без вести «гражданских», находившихся на этом участке фронта в Харьковской области», – сказал собеседник агентства.

Кроме того, источник отметил, что с помощью поисковых систем можно обнаружить старые публикации, которые указывают на связь пропавших с полком «Скала».

В сентябре 2025 года представители российских силовых структур сообщили, что семьи военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка «Скала» подсчитали количество пропавших без вести за тот год и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона.

В российских силовых структурах подчеркивали, что полк участвует в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года и стал известен своим пренебрежением к личному составу, а также методами ведения боевых действий, которые включают «мясные штурмы».

Ранее сержанта полка ВСУ «Скала» задержали за нападение на подполковника и капеллана.