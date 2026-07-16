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Армия

ВС РФ атаковали железнодорожные локомотивы в Днепропетровской области

Дроны «Герань» ударили по железнодорожным локомотивам, доставляющим грузы ВСУ

Беспилотники «Герань» поразили железнодорожные локомотивы, которые использовались для доставки грузов Вооруженным силам Украины (ВСУ). Видеозапись с последствиями ударов опубликовало Минобороны РФ в «Максе».

Ведомство уточнило, что атака была совершена в населенном пункте Божедаровка.

До этого министерство обороны России показало, как российский дрон «Герань-2» поразил судно, которое перевозило груз для ВСУ в порт Черноморск Одесской области. Инцидент произошел в Черном море. Видео снято на камеру беспилотника. На кадрах видно, как «Герань» влетает в кормовую часть сухогруза.

Российские военные в ночь на 16 июля нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам портовой инфраструктуры в Киеве и Одесской области, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, в Киеве были поражены места сборки и хранения беспилотников и склады комплектующих БПЛА, а в Одесской области — объекты хранения горюче-смазочных материалов, а также суда, задействованные в интересах ВСУ. Российские войска наносят удары по целям в Киеве и Одессе уже несколько дней подряд.

Ранее российские операторы БПЛА уничтожили локомотив в Черниговской области.

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