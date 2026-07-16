В России опровергли уничтожение российского вертолета Ми-28

Украинские СМИ сообщили об уничтожении российского вертолета Ми-28, однако машина благополучно вернулась на аэродром базирования, а экипаж не пострадал. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Судя по опубликованному видео, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать вертолет FPV-дроном Shrike. Беспилотник попал в край вращающейся лопасти вертолета, после чего был отброшен.

Отмечается, что Ми-28 получил лишь незначительные повреждения заднего винта и после инцидента вернулся на базу.

27 июня истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины потерпел крушение в Полтавской области. Пилот смог катапультироваться. Он самостоятельно связался с поисково-спасательной командой, после чего его доставили в медицинское учреждение.

В марте в Минобороны РФ сообщили, что бойцы войск беспилотных систем с помощью ударного беспилотника «Герань» поразили вертолет Ми-8 ВСУ в районе населенного пункта Михайловка Днепропетровской области.

Ранее в небе над Тегераном заметили российские вертолеты Ми-28.