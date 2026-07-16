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Армия

Пасечник рассказал о пострадавших в результате ударов ВСУ по гражданским объектам в ЛНР

Пасечник: в ЛНР при ударах ВСУ пострадали пять человек
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Луганской народной республике пять мирных жителей получили ранения при ударах дронов Вооруженных сил Украины по домам, поликлинике и району рынка. Об этом рассказал глава региона Леонид Пасечник в своем канале в «Максе».

«В Белокуракинском муниципальном округе удар пришелся по жилому дому. Тяжело ранены 44-летняя женщина и 50-летний мужчина. В Лисичанске вражеский БПЛА ударил в районе поликлиники, ранены 36-летний и 38-летний мужчины. В Кременной в районе рынка осколочные ранения получила 62-летняя женщина», — написал он.

16 июля сообщалось, что в Ярославской области в результате массированной атаки беспилотников один человек получил травмы несовместимые с жизнью, еще четверо жителей ранены. По данным губернатора Михаила Евраева, атака началась ранним утром. Во время первой волны силы противовоздушной обороны уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов.

Губернатор уточнил, что жертвой атаки стал мужчина. Еще четверо мужчин пострадали. Всем им оказана необходимая медицинская помощь. Трое пострадавших после осмотра были отпущены без госпитализации, один остается на стационарном лечении

Ранее ВСУ обстреляли «Градами» Брянскую область.

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