В Минобороны назвали число сбитых за сутки воздушных целей ВСУ

МО: ПВО РФ сбили семь авиабомб, пять снарядов HIMARS и 802 беспилотника ВСУ

За прошедшие сутки средства противовоздушной обороны России (ПВО) сбили восемь управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Кроме того, было выявлено и уничтожено 802 беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ведомстве добавили,что российские военные за минувшие сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ.

До этого в Минобороны подтвердили удары по предприятиям в Киеве, которые изготавливали беспилотники большой и средней дальности.

Кроме того, российские силы поразили объекты инфраструктуры в портах «Одесса» и «Южный», используемые для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Также при переходе в порты Одесской области было уничтожено морское судно и быстроходный катер Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ).

Ранее Путин пообещал «зеркальные ответы» на удары ВСУ.