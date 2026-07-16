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Армия

В Минобороны сообщили о поражении инфраструктуры и складов беспилотников ВСУ за сутки

ВС России за сутки атаковали объекты топливной и транспортной инфраструктуры ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные за минувшие сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые, по данным Минобороны РФ, используются Вооруженными силами Украины. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что удары наносились силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок Вооруженных сил России.

По информации ведомства, также были поражены места хранения беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации украинских подразделений. Как сообщили в Минобороны, удары были нанесены по целям в 147 районах.

Кроме того, в Минобороны России сообщили, что в Одесской области российские войска поразили объекты инфраструктуры в портах Одесса и Южный, которые ВСУ использовали для разгрузки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов.

Кроме того, в порту Одесса под российские удары попали пять резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенные для обеспечения техники украинской армии.

Ранее российские войска поразили сухогруз и катер ВСУ в Черном море.

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