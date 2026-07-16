На Западе заинтересовались российским беспилотником Supercam S350 после применения на СВО

На мировом рынке наблюдается всплеск интереса к российскому дрону Supercam S350 на фоне его применения в зоне специальной военной операции. Об этом рассказала официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская в беседе с ТАСС.

«Контракты на поставку комплексов марки Supercam, в том числе Supercam S350 и конвертоплан Supercam SX350, в 2026 году подписаны с несколькими новыми иностранными заказчиками, с кем раньше работа не велась», — сказала она.

В то же время продолжается сотрудничество с Республикой Беларусь, как давним партнером холдинга. Как отметила Згировская, министерству обороны Республики планируется продолжить поставки беспилотных авиационных комплексов Supercam S350 и S150.

В компании отметили, что Supercam S350 интересует потенциальных иностранных заказчиков из-за него универсальности и возможности применения по двойному назначению.

В апреле военно-политический эксперт Ян Гагин указал на высокое качество российских беспилотных систем. Он также подчеркнул, что российскими специалистами непрерывно ведется разведдеятельность: изучаются иностранные образцы, чтобы эффективно им противостоять, создавать новинки и совершенствовать уже имеющиеся дроны.

Ранее создатели дрона «Князь Вандал» разработали аналог «Ланцета».