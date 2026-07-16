Иордания сбила иранские ракеты над своей территорией

Вооруженные силы (ВС) Иордании заявили о перехвате восьми иранских ракет, выпущенных по королевству. Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.

В результате перехвата никто не пострадал. О разрушениях не сообщается. По данным телеканала, команды королевского инженерного корпуса «обезвредили осколки, упавшие в нескольких местах, и обеспечили их сохранность в соответствии с установленными техническими процедурами».

14 июля американские войска возобновили удары по Ирану. В ответ на это силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) атаковали объекты США в Бахрейне и Кувейте. По данным иранских военных, в результате атак были поражены ангары на базе Шейх Иса в Бахрейне, а также площадка развертывания беспилотников на базе Али аль-Салем в Кувейте.

Ранее в Иране заявили об уничтожении американских Patriot и HIMARS в Кувейте.