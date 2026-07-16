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Армия

Замкомандующего украинских ВВС подал в отставку из-за увольнения министра обороны

Замкомандующего Воздушными силами ВСУ подал в отставку из-за увольнения Федорова
Shutterstock/FOTODOM

Замкомандующего Воздушных Сил ВСУ Павел Елизаров (признан в РФ иностранным агентом) после отставки министра обороны Михаила Федорова подал рапорт об увольнении. Об этом решении он сообщил в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«К сожалению, на пятый год войны я написал рапорт об увольнении из ВСУ», — написал Елизаров.

Он назвал увольнение Федорова «большим злом для обороноспособности страны» и заявил, что блокирование реформ в сфере ПВО приведет к тяжелым последствиям. Полковник подчеркнул, что присоединился к силам обороны в 2022 году, «чтобы побеждать, а не заниматься имитацией деятельности». Он также опубликовал фото своего рапорта, адресованного командующему Воздушными силами ВСУ.

Заместителем командующего военно-воздушными силами ВСУ Елизарова назначили в январе текущего года. На этом посту он отвечал за построение системы «малой ПВО» и защиту неба от беспилотников.

Министр обороны Украины сообщил о своей отставке 15 июля. Он занимал эту должность с января.

Ранее Зеленский решил сменить премьер-министра и обновить правительство Украины.

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