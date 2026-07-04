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Российские военные начали применять FPV-дрон «Изделие-98»

В зоне спецоперации начали использовать новый беспилотник «Изделие-98»
Сергей Бобылев/РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине начали использовать новый российский 9-дюймовый ударный БПЛА «Изделие-98». Об этом в беседе с ТАСС рассказал главный технический специалист опытно-конструкторского бюро (ОКБ).

По его словам, дрон, произведенный на ОКБ «АЛЬФА», применяется на запорожском направлении и обеспечивает свыше 90% попаданий в цель. Противник не смог перехватить ни один из этих дронов.

«Хорошо себя показывает в бою на средней дальности от 15 км с зарядом до 2,5 кг. Этот дрон был создан буквально пару месяцев назад», — рассказал эксперт.

По его словам, за эти несколько месяцев в 22-й отдельный батальон было поставлено 20 единиц этих беспилотников, и все они показали себя с наилучшей стороны. Сейчас ОКБ наращивает производство нового БПЛА в зону СВО. В ближайшее время в планах поставить российским военным до 500 таких дронов, а параллельно с наращиванием поставок продолжить улучшать «Изделие-98» и выявить процент брака.

Ранее ВС России поразили предприятие ТЭК в районе Запорожья.

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