Украинское командование переводит в штурмовую пехоту зенитчиков, отвечающих за противовоздушную оборону Харькова. Об этом РИА Новости рассказали в силовых структурах Российской Федерации.
По словам собеседника агентства, для участия в штурмовых действиях в районе села Избицкое Харьковской области к 72-й отдельной механизированной бригаде Ворруженных сил Украины (ВСУ) начали прикомандировывать военнослужащих 302-й зенитной ракетной бригады, которая осуществляет противовоздушную оборону областного центра.
Он также отметил, что из военнослужащих 302-й зенитной ракетной бригады уже были сформированы несколько боевых групп, впоследствии уничтоженных бойцами российской группировки «Север» в районе Липцов.
8 июля сообщалось, что украинское мобильное приложение «Резерв+», созданное для проверки военнослужащим своего статуса, было намеренно настроено для отправки действующих солдат ВСУ на штурм.
Ранее сообщалось, что украинских девушек пытаются привлечь в штурмовые подразделения ВСУ.