РИА Новости: украинских зенитчиков из бригады ПВО Харькова переводят в пехоту

Украинское командование переводит в штурмовую пехоту зенитчиков, отвечающих за противовоздушную оборону Харькова. Об этом РИА Новости рассказали в силовых структурах Российской Федерации.

По словам собеседника агентства, для участия в штурмовых действиях в районе села Избицкое Харьковской области к 72-й отдельной механизированной бригаде Ворруженных сил Украины (ВСУ) начали прикомандировывать военнослужащих 302-й зенитной ракетной бригады, которая осуществляет противовоздушную оборону областного центра.

Он также отметил, что из военнослужащих 302-й зенитной ракетной бригады уже были сформированы несколько боевых групп, впоследствии уничтоженных бойцами российской группировки «Север» в районе Липцов.

8 июля сообщалось, что украинское мобильное приложение «Резерв+», созданное для проверки военнослужащим своего статуса, было намеренно настроено для отправки действующих солдат ВСУ на штурм.

Ранее сообщалось, что украинских девушек пытаются привлечь в штурмовые подразделения ВСУ.