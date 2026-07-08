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Общество

На Украине мобильное приложение настроили для отправки солдат ВСУ на штурм

РИА: украинское приложение «Резерв+» настроено для отправки ВСУ на штурм
Andriy Andriyenko/AP

Украинское мобильное приложение «Резерв+», созданное для проверки военнослужащим своего статуса, было намеренно настроено для отправки действующих солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на штурм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, украинские военнослужащие жаловались, что в мобильном приложении «Резерв+» даже военнослужащие, находящиеся на позициях, обозначались как дезертиры. Спустя время техническая ошибка устранялась, рассказал источник.

Он подчеркнул, что таким образом командование сухопутных войск ВСУ находит резервы для доукомплектования штурмовых подразделений — туда моментально переводятся все военнослужащие со статусом «дезертир».

Приложение «Резерв+» позволяет военнообязанным обновить свои учетные данные и получить информацию о себе в реестре «Оберег». Дезертиров и тех, кто не вился по повестке, ищут в разделе «В розыске» — полиция при проверке документов видит нарушителя и может доставить его в военкомат. Приложение «Резерв+» стало обязательным на Украине для всех военнообязанных в декабре прошлого года.

Ранее в Москве заявили, что элитное подразделение БПЛА ВСУ потеряло свою боеспособность.

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