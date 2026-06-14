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На Украине девушек пытаются привлечь в штурмовые подразделения ВСУ через рекламу контрактной службы в интернете. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах РФ.

«На официальных ресурсах украинских подразделений началась пропаганда подписания контракта с ВСУ девушками в возрасте от 18 лет. Что характерно, продвигается идея заключения контракта именно со штурмовыми подразделениями», — уточнил источник.

2 июня военный эксперт Андрей Марочко на основе анализа сведений Минобороны России заявил, что потери Вооруженных сил Украины, включая иностранных наемников, за май составили более 31 тыс. человек.

По его словам, за последний месяц весны российские подразделения уничтожили два танка, свыше десяти боевых машин реактивных систем залпового огня, две роботизированные платформы РСЗО, зенитную самоходную установку Gepard, 262 орудия полевой артиллерии, 195 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Ранее ВСУ потеряли «роту калек» под Харьковом.