Киев подвергся ракетному удару

По Киеву залповым огнем ударило до шести ракет. Об этом сообщает Times of Ukraine.

В публикации утверждается, что наибольший урон был нанесен левому берегу города – по Дарницкому району, на правом – по Святошинскому району.

По данным Telegram-канала SHOT, баллистические ракеты бьют по военным и инфраструктурным объектам. В районе Дарницкой ТЭЦ видны яркие вспышки и зарево от пожара.

До этого президент Украины Владимир Зеленский признал, что склад с оружием в Вишневом в Киевской области, где 6 июля произошли взрывы после воздушной атаки, располагался рядом с жилыми домами. Он пообещал привлечь к ответственности должностных лиц «Укроборонпрома», которые вопреки запрету хранили боеприпасы рядом с жилой зоной. Президент Украины назвал взрыв в Вишневом «абсолютно ужасающей ситуацией», повлекшей большое количество пострадавших. Что известно о взрыве и его последствиях — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.