Самолеты-заправщики США подняли в небо над Персидским и Оманским заливами

Американские самолеты-заправщики кружат в районе Персидского и Оманского заливов на фоне очередных ударов США по Ирану. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиадиспетчерские круги Ближнего Востока.

По информации агентства, пять самолетов кружат на высоте порядка 6,5 километров. При этом они летят в воздушных коридорах, предназначенных для гражданской авиации.

15 июля Центральное командование ВС США сообщило о начале новой волны ударов по Ирану. Отмечается, что очередная американская атака должна ослабить иранские военные возможности.

До этого телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с внутренними оценками Пентагона сообщил, что США могут потратить от $80 млрд до $100 млрд на проведение операции в Иране. При этом в ведомстве отметили, что такая оценка прозвучала несколько месяцев назад.

Ранее в Минобороны Кувейта рассказали о последствиях удара БПЛА по буровой платформе.