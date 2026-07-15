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Армия

В США раскрыли, с чем столкнутся французские Rafale на Украине

MWM: французские Rafale столкнутся на Украине с ограничениями ВС России
Xinhua/Zheng Huansong/Global Look Press

Французские истребители Rafale после их поставки на Украину могут столкнуться с ограничениями со стороны Вооруженных сил (ВС) России. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Ожидается, что Rafale столкнется со значительными ограничениями в противостоянии с новейшим российским боевым самолетом, истребителем пятого поколения Су-57», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что Су-57 сочетает в себе низкую заметность, больший запас топлива и более тяжелую полезную нагрузку вооружения. При этом и другие российские истребители — Су-35С и Су-30СМ — также обладают преимуществами перед Rafale в дальности полета, летных характеристиках, боевом радиусе и так далее, следует из материала.

13 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Киев приобретет у Парижа 16 истребителей Rafale с сопутствующим вооружением. Первые воздушные судна, по его словам, должны прибыть в республику уже в 2028-2029 годах.

Ранее Макрон выступил с заявлением о «грядущих войнах».

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