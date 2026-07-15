Российский Военно-морской флот был признан одним из сильнейших в мире

Военно-морской флот России входит в топ-3 мирового рейтинга самых сильных флотов. Такое мнение на страницах американского издания The National Interest высказал журналист Гаррисон Касс.

Издание уточняет, что рейтинг был составлен по методу «реальной стоимости», который учитывает уровень модернизации, логистику и боевые возможности кораблей.

Касс добавляет, в тройку входят США, Китай и Россия. И, несмотря на то, что РФ по своим возможностям уступает США и КНР, при этом в стране сохраняется один из крупнейших флотов благодаря развитию подводных сил и необходимости действовать сразу на нескольких стратегических направлениях.

В состав российского военно-морского флота (ВМФ), по данным Politico, входят 283 боевых корабля. Его основой остаются стратегические ракетоносцы и многоцелевые подводные лодки.

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев до этого рассказывал, что морские стратегические ядерные силы России находятся в полной боевой готовности. По его словам, российский флот защищает национальные интересы РФ не только вблизи границ, но и в различных районах Мирового океана.

Ранее Патрушев заявил о новой опасности для России на море.