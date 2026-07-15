Патрушев рассказал о состоянии морских стратегических ядерных сил РФ

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил в интервью РИА Новости, что морские стратегические ядерные силы России находятся в полной боевой готовности.

По его словам, российский флот защищает национальные интересы РФ не только вблизи границ, но и в различных районах Мирового океана.

«Угрозы, исходящие со стороны вероятных противников, учитываются в планах развития ВМФ, в частности в Стратегии развития Военно-Морского Флота до 2050 года. Особое внимание этим угрозам уделяется в проекте программы кораблестроения ВМФ до 2050 года», — отметил Патрушев.

3 июля Патрушев говорил, что Россия планирует наращивать боевой состав морских стратегических ядерных и неядерных сил и в приоритетном порядке развивать морские дроны.

Соответствующий проект был подготовлен Минобороны РФ и рассмотрен на заседании Совета по стратегическому развитию ВМФ Морской коллегии России, который вел Патрушев.

В документе обозначены угрозы и вызовы РФ в Мировом океане и пути их нейтрализации. В частности, Россия ставит перед собой задачу сформировать флот, который будет способен нанести критический ущерб в противостоянии с любым противником.

Ранее посол Канады захотела увидеть украинские морские дроны в Арктике.