В Воронежской области сообщили об уничтожении высокоскоростной цели

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале об уничтожении над регионом высокоскоростной воздушной цели.

По его словам, объект был сбит дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над одним из районов на юге Воронежской области. Губернатор также сообщил об отмене ракетной опасности в регионе.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие за сутки уничтожили четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ведомстве уточнили, что морские дроны были ликвидированы силами Черноморского флота.

Утром 15 июля в Минобороны РФ рассказали, что дежурные средства ПВО в течение ночи сбили 93 украинских дрона над территорией страны. Атака продолжалась в период с 20:00 мск 14 июля до 7:00 мск 15 июля.

Ранее российские войска поразили цеха по производству дронов ВСУ в портах Одесской области.