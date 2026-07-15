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Армия

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении беспилотников и безэкипажных катеров ВСУ

Минобороны: ВС РФ за день уничтожили 558 дронов и четыре безэкипажных катера ВСУ
ForPost

Российские военнослужащие за сутки уничтожили четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что морские дроны были ликвидированы силами Черноморского флота. Информация о том, где именно их обнаружили, не приводится.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 558 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — добавили в ведомстве.

По данным министерства, всего с начала боевых действий ВСУ потеряли 181 724 дрона.

Утром 15 июля в Минобороны РФ рассказали, что дежурные средства ПВО в течение ночи сбили 93 украинских дрона над территорией страны. Атака продолжалась в период с 20:00 мск 14 июля до 7:00 мск 15 июля. ВСУ использовали беспилотники самолетного типа. Часть воздушных целей нейтрализовали в Крыму, Краснодарском крае, столичном регионе, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Кроме того, БПЛА были уничтожены в Ростовской, Белгородской, Курской и Брянской областях.

Ранее российские войска поразили цеха по производству дронов ВСУ в портах Одесской области.

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