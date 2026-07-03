Минобороны РФ модернизирует морские стратегические ядерные и неядерные силы

Россия планирует наращивать боевой состав морских стратегических ядерных и неядерных сил и в приоритетном порядке развивать морские дроны. Об этом сообщила Морская коллегия РФ, передает «Интерфакс».

«Предусматривается модернизация и наращивание боевого состава и возможностей морских стратегических ядерных и неядерных сил, группировок морских сил общего назначения, приоритетное развитие морских беспилотных комплексов», — говорится в публикации.

Соответствующий проект был подготовлен Минобороны РФ и рассмотрен на заседании Совета по стратегическому развитию ВМФ Морской коллегии России, который вел помощник президента России, председатель Морколлегии Николай Патрушев.

В документе обозначены угрозы и вызовы РФ в Мировом океане и пути их нейтрализации. В частности, Россия ставит перед собой задачу сформировать флот, который будет способен нанести критический ущерб в противостоянии с любым противником.

Основная цель России в области военно-морской деятельности — поддержать стратегическую и региональную стабильность в Мировом океане, укрепить ВМФ в качестве важнейшего инструмента внешней политики, а также обеспечить РФ международный статус великой морской державы.

Ранее посол Канады захотела увидеть украинские морские дроны в Арктике.