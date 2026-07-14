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Армия

На Запорожской АЭС устранили последствия отключения внешнего энергоснабжения

ЗАЭС: кратковременное отключение внешнего энергоснабжения устранено
Константин Михальчевский/РИА Новости

На Запорожской АЭС (ЗАЭС) устранили последствия кратковременного отключения внешнего энергоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

Там рассказали, что 14 июля произошло кратковременное отключение внешнего энергоснабжения, вызванное непогодой.

В момент потери внешнего питания резервные дизель-генераторы сработали в штатном режиме, обеспечив надежное электроснабжение систем.

«В течение часа напряжение было восстановлено. В настоящее время собственные нужды Запорожской АЭС обеспечиваются по линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации допущено не было. Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в районе ее расположения находится нормальных пределах, заключили там.

10 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о чрезвычайной опасности атак Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС. Он добавил, что российская сторона указывает МАГАТЭ на недопустимость террористической активности Украины относительно ЗАЭС.

Ранее глава МАГАТЭ отреагировал на призыв назвать виновных в обстрелах ЗАЭС.

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