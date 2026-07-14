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Армия

В Кувейте слышны взрывы из-за работы ПВО

KUNA: силы ПВО Кувейта отражают ракетную атаку
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Кувейта отражают атаку с использованием ракет и беспилотников. Об этом сообщает государственное информационное агентство Кувейта (KUNA) на своей странице в соцсети X.

По данным генерального штаба вооруженных сил эмирата, раздающиеся звуки взрывов вызваны работой систем ПВО.

До этого телерадиокомпания IRIB сообщила, что иранские дроны атаковали американские военные базы в Кувейте. В заявлении говорится, что беспилотники-камикадзе нанесли удары по системам связи, топливным резервуарам, комплексам ПВО Patriot, диспетчерским вышкам и складам боеприпасов США на территории эмирата.

9 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что военно-морские и воздушно-космические силы Ирана нанесли ракетно-дроновые удары по американским военным базам в Кувейте и Бахрейне. КСИР также предупредил, что в случае новых американских атак Тегеран готов расширить ответные меры и нанести удары по другим военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее Иран обстрелял танкеры в Ормузе.

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