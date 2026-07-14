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Армия

Хуситы заявили об уничтожении саудовского беспилотника над Йеменом

«Ансар Аллах»: над Йеменом сбили беспилотник Wing Loong II Саудовской Аравии
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Члены шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) уничтожили разведывательный беспилотник Wing Loong II Саудовской Аравии над Йеменом. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа в своем Telegram-канале.

«Йеменские вооруженные силы... сбили разведывательный беспилотник Wing Loong II, принадлежащий Саудовской Аравии, во время выполнения им сегодня на рассвете боевых действий в воздушном пространстве провинции Аль-Байда», — написал Сариа.

Накануне движение «Ансар Аллах» объявило о завершении режима прекращения огня с Саудовской Аравией. По словам хуситов, страна нанесла удар по аэропорту Саны, что положило конец этапу деэскалации. Движение возложило на Эр-Рияд полную ответственность как за атаку, так и за любые ее последствия.

В этот же день минобороны Йемена сообщило, что вооруженные силы страны нанесли удар по аэропорту Саны, чтобы не допустить посадки иранского самолета. В заявлении ведомства говорится, что хуситы, поддерживаемые Ираном, запретили йеменской национальной авиации приземляться в аэропорту и настояли на вторжении иранского лайнера.

Ранее хуситы поддержали Иран в конфликте против Израиля.

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