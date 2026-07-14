Хуситы заявили об уничтожении саудовского беспилотника над Йеменом

Члены шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) уничтожили разведывательный беспилотник Wing Loong II Саудовской Аравии над Йеменом. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа в своем Telegram-канале.

«Йеменские вооруженные силы... сбили разведывательный беспилотник Wing Loong II, принадлежащий Саудовской Аравии, во время выполнения им сегодня на рассвете боевых действий в воздушном пространстве провинции Аль-Байда», — написал Сариа.

Накануне движение «Ансар Аллах» объявило о завершении режима прекращения огня с Саудовской Аравией. По словам хуситов, страна нанесла удар по аэропорту Саны, что положило конец этапу деэскалации. Движение возложило на Эр-Рияд полную ответственность как за атаку, так и за любые ее последствия.

В этот же день минобороны Йемена сообщило, что вооруженные силы страны нанесли удар по аэропорту Саны, чтобы не допустить посадки иранского самолета. В заявлении ведомства говорится, что хуситы, поддерживаемые Ираном, запретили йеменской национальной авиации приземляться в аэропорту и настояли на вторжении иранского лайнера.

Ранее хуситы поддержали Иран в конфликте против Израиля.