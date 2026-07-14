Западный журналист рассказал о происходящем в Киеве после ударов ВС России

Киев затянуло дымом после авиаударов российских военных. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

«После тактических российских ударов Киев покрыт дымом», — написал журналист.

По его словам, несмотря на это, западные СМИ по-прежнему будут уверять своих читателей в том, что «Украина одерживает верх».

Утром 14 июля в министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотниками по Украине. Целями Вооруженных сил (ВС) России стали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве, участвующие в производстве ракет различного типа и дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский после ударов российских войск по целям в Киеве потребовал от Евросоюза как можно быстрее принять 21-й пакет антироссийских санкций. По его словам, в этом вопросе нельзя «топтаться на месте».

Ранее Минобороны РФ опубликовало список пораженных объектов в Киеве и под Одессой.