Участник СВО описал быт фанатов аниме на фронте

Фанаты аниме, служащие в Вооруженных силах РФ и принимающие участие в боевых действиях на Украине, продолжают смотреть любимые сериалы и играть в игры. Об этом в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру» рассказал бывший боец отряда «Керчь», представившийся Андреем.

По словам мужчины, до 70% личного состава «Керчи» были фанатами аниме. Они клеили на автоматы и бронежилеты стикеры с разными героями, а один из военнослужащих носил футболку с женским персонажем сериала «Евангелион». Более того, солдаты покупали для себя дакимакуры (большие подушки с изображением персонажей аниме в полный рост), подчеркнул Андрей.

«Мы набирали вкусняшек и шли смотреть аниме. У нас был такой техник с позывным «Дядя-Москва», он с Крыма, мировой мужик. Жена, четверо детей, мама со второй степенью астмы. Его супруга нам много всего прислала: том-ям, креветки, другие вкусности», — вспомнил экс-боец «Керчи».

Он добавил, что все эти лакомства «нормально залетели» во время просмотра аниме.

В августе прошлого года российский танкист-наводчик с позывным «Пятерочка» был удостоен государственной награды за эффективное применение боевой машины в зоне специальной военной операции (СВО). Как рассказал мужчина, до отправки на фронт он был ветеринаром, а в свободное время любил играть в «танчики». «Пятерочка» отметил, что полученный в компьютерных симуляторах опыт оказался крайне полезным в реальных сражениях.

Ранее в РФ одобрили создание компьютерной игры про СВО.