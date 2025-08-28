На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Игра в «танчики» помогла бойцу ВС РФ уничтожить реальный блиндаж

«Звезда»: геймер и ветеринар стал наводчиком танка и получил орден Мужества
Сергей Бобылев/РИА Новости

Танкист-наводчик с позывным «Пятерочка» был удостоен государственной награды за эффективное применение боевой машины в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Своей историей военнослужащий поделился с телеканалом «Звезда».

Он рассказал, что до СВО был ветеринаром: лечил кошек и собак. В свободное от работы время любил играть в «танчики». По словам «Пятерочки», полученный в компьютерных симуляторах опыт оказался крайне полезным в реальных боях. Теперь эти навыки, как утверждает военнослужащий, помогают ему уверенно управлять настоящим танком.

За меткий выстрел, уничтоживший укрепленный блиндаж противника, «Пятерочка» был награжден орденом Мужества.

До этого танкист с позывным «Док» рассказал, как сумел продержаться в серой зоне, вблизи позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) до прихода российских штурмовиков. По словам бойца, его танк был подбит украинцами. Военные ВС РФ смогли занять один из блиндажей противника, но их выявили и открыли по ним огонь.

После очередного сброса взрывного устройства с дрона блиндаж загорелся. Пришлось переместиться в другой. Спустя время, после продолжительного огня по блиндажу с бойцами армии РФ, украинцы решили, что никто не выжил, и отступили. В серой зоне российским военнослужащим оставалось только ждать подмоги.

Ранее боец ВС РФ рассказал о рекордном выстреле танка в зоне СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
