Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Армия

Вучич: украинцы серьезно вооружаются

Вучич заявил, что Европа серьезно вооружает украинцев
Djordje Kojadinovic/Reuters

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что «Европа серьезно вооружает» Украину. Его слова приводит сербское агентство «Новости».

Глава государства сообщил, что 13 июля Украина подписала контракты на 16 истребителей Rafale и совместное европейское производство систем противовоздушной и противоракетной обороны Freya. По его словам, над ней вместе с Киевом будут работать восемь членов ЕС. Кроме того, Украина закупила франко-итальянский зенитный комплекс SAMP-T.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

«В любом случае, украинцы серьезно вооружаются. Европа серьезно вооружает их», — заключил сербский лидер.

Накануне Вучич приехал в Париж по приглашению французского президента Эммануэля Макрона. Он присутствовал на встрече лидеров стран ЕС, НАТО и «коалиции желающих» (объединения из более чем 30 стран, поддерживающих Киев и допускающих свое участие в миротворческой миссии на Украине) в Елисейском дворце. Во вторник, 14 июля, он посетит парад по случаю Национального праздника Франции.

Ранее Вучич рассказал, когда уйдет в отставку.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Родительский контроль на телефоне: как защитить ребенка от опасностей интернета и не превратить заботу в слежку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!