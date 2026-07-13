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Армия

Шапша рассказал о сбитых дронах ВСУ над Калужской областью

Губернатор Шапша: уничтожены 6 БПЛА над несколькими районами Калужской области
Inna Varenytsia/Reuters

В течении дня 13 июля над несколькими районами Калужской области силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем канале в «Максе» губернатор Владислав Шапша.

«Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 6 БПЛА над территориями Боровского, Малоярославецкого, Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги», — написал он.

Глава региона добавил, что на местах работают оперативные группы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет, заключил Шапша.

Вечером понедельника губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате атаки ВСУ на частный дом в районе села Вознесенка Мелитопольского городского округа мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Его супруга находится в реанимации. Губернатор отметил, что находится на связи с министерством здравоохранения региона.

Ранее в России заметили одну особенность массированных атак БПЛА ВСУ на регионы.

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