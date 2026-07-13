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Армия

ВС Йемена нанесли удар по собственному аэропорту

ВС Йемена ударили по аэропорту в Сане, чтобы не дать приземлиться самолету Ирана
Mohammed Mohammed/Global Look Press

Вооруженные силы Йемена ударили по аэропорту в Сане, чтобы не позволить приземлиться самолету из Ирана. Об этом сообщили в йеменском минобороны, передает информационное агентство SABA.

В заявлении оборонного ведомства говорится, что хуситы, поддерживаемые Ираном, запретили йеменской национальной авиации приземляться в аэропорту Саны и настояли на том, чтобы иранский самолет вторгся на территорию Йемена. В ведомстве подчеркнули, что в связи с этим взлетно-посадочная полоса воздушной гавани подверглась удару.

Незадолго до удара Минобороны Йемена призвало в срочном порядке эвакуировать аэропорт Саны и предупредило население о том, что не следует приближаться к воздушной гавани.

В ведомстве добавили, что военные готовы перехватывать любые самолеты, пытающиеся нарушить воздушное пространство страны, отметив, что эти меры направлены на защиту национального суверенитета.

4 июля член йеменского политбюро шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) Мухаммед аль-Бухейти заявил, что соглашение между Ираном и США не приведет к миру в Йемене.

Ранее хуситы поддержали Иран в конфликте против Израиля.

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