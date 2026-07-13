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Армия

На Западе заявили об угрозе российских дронов для ПВО Украины

Intelligence Online: российские дроны угрожают украинской системе ПВО
Anna Voitenko/Reuters

Российские дроны расширяют брешь в украинской системе противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет портал Intelligence Online.

«Дыра в ПВО Украины расширяется», — пишут авторы публикации.

Отмечается, что Киев испытывает сложности с количеством радаров ПВО Giraffe и высокоскоростными перехватчиками.

Накануне издание Military Watch Magazine писало, что Украине потребуется не менее одного года, чтобы начать производить на своей территории системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

В материале со ссылкой на экспертов в области обороны утверждается, что налаживание подобного производства на Украине займет от 12 до 24 месяцев. При этом Киеву потребуется еще больше времени для достижения значительных объемов производства.

Как отметили авторы публикации, для создания ракет-перехватчиков Patriot нужны технически сложные компоненты. В данный момент никто на Украине не производит необходимые детали.

Ранее экс-чиновник Пентагона выразил уверенность, что Украина еще несколько лет не сможет производить Patriot.

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