Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Армия

В Краснодарском крае после падения дрона загорелось предприятие

В Краснодарском крае обломки БПЛА упали на предприятие и жилой дом
Ekaterina Sychkova/Global Look Press

В Темрюкском районе Краснодарского края в результате падения фрагментов БПЛА произошло возгорание на территории одного из предприятий. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

По информации ведомства, пострадавших нет.

Также обломки беспилотника упали на территорию частного домовладения в поселке Ильич. В результате были повреждены остекление и стена дома, а также загорелась хозяйственная постройка. Возгорание оперативно ликвидировали.

Кроме того, в Белореченском районе фрагменты беспилотника повредили ангар с техникой, расположенный на территории одного из предприятий. По предварительной информации, никто не пострадал.

Во всех случаях на местах происшествий работают оперативные и специальные службы.

До этого сообщалось, что в Калужской области после атаки дрона загорелось одно из промышленных предприятий. Как уточнил губернатор области Владислав Шапша, всего ночью в Боровском, Дзержинском, Сухиничском муниципальных округах, а также на окраине Калуги были перехвачены шесть украинских беспилотников. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее беспилотники повредили три дома в Воронежской области.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 13 июля. Атака БПЛА на Подмосковье, планы покушения на Трампа и угроза зноя из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!