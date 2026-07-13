В Краснодарском крае после падения дрона загорелось предприятие

В Краснодарском крае обломки БПЛА упали на предприятие и жилой дом

В Темрюкском районе Краснодарского края в результате падения фрагментов БПЛА произошло возгорание на территории одного из предприятий. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

По информации ведомства, пострадавших нет.

Также обломки беспилотника упали на территорию частного домовладения в поселке Ильич. В результате были повреждены остекление и стена дома, а также загорелась хозяйственная постройка. Возгорание оперативно ликвидировали.

Кроме того, в Белореченском районе фрагменты беспилотника повредили ангар с техникой, расположенный на территории одного из предприятий. По предварительной информации, никто не пострадал.

Во всех случаях на местах происшествий работают оперативные и специальные службы.

До этого сообщалось, что в Калужской области после атаки дрона загорелось одно из промышленных предприятий. Как уточнил губернатор области Владислав Шапша, всего ночью в Боровском, Дзержинском, Сухиничском муниципальных округах, а также на окраине Калуги были перехвачены шесть украинских беспилотников. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее беспилотники повредили три дома в Воронежской области.