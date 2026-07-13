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Армия

На Украине появились «тотализаторы смерти» для военных ВСУ

РИА: на Украине делают ставки на выживание пойманных дезертиров ВСУ
Valentyn Ogirenko/Reuters

На Украине появились так называемые «тотализаторы смерти», в которых можно делать ставки на выживание военнослужащих ВСУ и исход преследования дезертиров. Об этом сообщила РИА Новости представитель российских силовых структур.

По ее словам, ранее украинские военнослужащие, как утверждается, за вознаграждение предоставляли желающим возможность стрелять по мирным жителям или военнослужащим Народной милиции ЛНР и ДНР. Теперь, по утверждению собеседницы агентства, подобные практики получили новое развитие.

Представитель силовых структур заявила, что в Telegram-каналах и других чатах появились специальные чат-боты, через которые пользователи могут делать ставки на то, выживет ли тот или иной украинский военнослужащий, находящийся на передовой.

Она также утверждает, что известны случаи, когда ставки принимаются в отношении военнослужащих ВСУ, самовольно оставивших позиции и впоследствии задержанных. По словам собеседницы агентства, речь идет о ситуациях, когда таким военнослужащим якобы дают возможность вновь попытаться скрыться, после чего начинается их преследование.

Ранее сообщалось, что на Украине мобильное приложение настроили для отправки солдат ВСУ на штурм.

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