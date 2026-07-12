Средства ПВО отразили атаку на Москву восьми украинских дронов

Собянин сообщил об уничтожении уже 63 беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны отразили атаку восьми направлявшихся к Москве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».

На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Таким образом, общее число сбитых беспилотников, летевших на Москву, достигло 63-х.

В ночь с 11 на 12 июля над территорией России перехватили и уничтожили 349 украинских БПЛА самолетного типа. Как рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО сбили часть дронов над акваториями Черного и Азовского морей.

Остальные беспилотники были ликвидированы в Крыму, Краснодарском крае, столичном регионе и 13 областях. Среди них — Липецкая, Ростовская, Брянская, Ульяновская, Калужская, Тульская, Смоленская, Орловская, Белгородская, Самарская, Воронежская, Курская и Саратовская.

Ранее сообщалось, что ВС РФ за неделю сбили почти 5 тысяч украинских дронов и 10 ракет «Фламинго».