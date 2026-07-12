Бойцы «Запада» за сутки ликвидировали более 90 тяжелых квадрокоптеров ВСУ

Бойцы группировки войск «Запад» за сутки уничтожили более 90 тяжелых квадрокоптеров и десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, его цитирует ТАСС.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты два управляемых авиационных припаса, 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 93 тяжелых квадрокоптера и барражирующий припас противника», — сказал он.

Также бойцами «Запада» за сутки вскрыты и уничтожены два полевых склада боеприпасов, 45 пунктов управления БПЛА и две станции спутниковой связи Starlink.

Днем воскресенья в пресс-службе министерства обороны РФ сообщили, что за прошедшие сутки силы противовоздушной обороны страны перехватили и уничтожили 585 дронов ВСУ, кроме того, российские военные сбили 11 управляемых авиационных бомб. В ведомстве добавили, что всего с начала боевых действий ВСУ потеряли 179 525 дронов.

Ранее раненый боец ВС РФ сбил дрон ВСУ колесом от багги.