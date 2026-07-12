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В Минобороны отчитались о работе сил ПВО в зоне СВО за сутки

Минобороны РФ: силы ПВО за сутки сбили 11 авиабомб и 585 беспилотников ВСУ
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки перехватили и уничтожили 585 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Сбиты 11 управляемых авиационных бомб и 585 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отмечается в заявлении.

В ведомстве добавили, что всего с начала боевых действий ВСУ потеряли 179 525 дронов.

Утром 12 июля в Минобороны РФ рассказали, что дежурные средства ПВО в течение ночи ликвидировали 349 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией страны. По данным министерства, военнослужащие ВСУ пытались ударить по объектам на российской территории с помощью дронов самолетного типа. Часть воздушных целей нейтрализовали над акваториями Черного и Азовского морей. Другие беспилотники были уничтожены в столичном регионе, Краснодарском крае, Крыму и 13 областях. Среди них — Ульяновская, Брянская, Смоленская, Воронежская, Тульская, Калужская, Саратовская, Курская, Самарская, Липецкая, Ростовская и Орловская.

Ранее раненый боец Вооруженных сил РФ сбил дрон ВСУ колесом от багги.

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