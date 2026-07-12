На Украине скептически отнеслись к обещаниям Германии о 600 ракетах к Patriot

Костенко: Украина получит ракеты к Patriot от Германии не раньше 2028 года

Украина получит первые ракеты-перехватчики для зенитных комплексов Patriot по контракту с Германией не раньше 2028 года. Об этом сообщил депутат Верховной рады Роман Костенко в эфире YouTube-канала «Говорит великий Львов».

Парламентарий напомнил недавнее заявление минобороны Украины о подписании контракта с ФРГ на 600 ракет к Patriot. Костенко подчеркнул, что «заявления заявлениями, а реальность совсем иная».

«Если мы будем говорить реально, в Германии это производство как раз сейчас открывается, первые поставки выходят далеко за 2028 год», — указал он.

В июне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин поставит Украине трехзначное количество ракет класса «воздух — воздух» из своих запасов. Кроме того, Германия направит $200 миллионов на закупку ракет-перехватчиков PAC-3 в рамках программы Jump Start.

Писториус также сообщил о расширении сотрудничества между немецкими и украинскими предприятиями оборонной промышленности. Речь идет о совместных проектах в сфере разработки и производства беспилотников, а также вооружений средней и большой дальности.

Ранее Трамп пообещал передать Украине лицензию на производство систем ПВО Patriot.