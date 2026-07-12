В Курской области мирные жительницы пострадали в результате атак ВСУ

Хинштейн: ВСУ ранили двух женщин в Рыльском районе Курской области

Мирные жительницы пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Рыльском районе Курской области. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» написал глава региона Александр Хинштейн.

«Двое женщин ранены в результате атаки ВСУ в Рыльском районе», — уточнил губернатор.

По его словам, украинский дрон нанес удар по селу Крупец. Во время атаки пострадала местная жительница, которая в тот момент возвращалась домой. У нее диагностировали закрытый перелом лодыжки и минно-взрывную травму.

Также пострадала 41-летняя женщина в городе Рыльске. Из-за действий ВСУ она получила серьезные множественные осколочные ранения нижних конечностей.

Хинштейн отметил, что раненым уже оказали первую медицинскую помощь. Бригады «скорой» доставят их в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения.

11 июля житель Рыльска получил ранение в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль. Врачи диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением мозга, осколочные ранения правой руки и головы. При этом пострадавшего отправили на амбулаторное лечение.

Ранее военные ВСУ повредили резервуар для хранения зерна в Курской области.