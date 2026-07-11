ВСУ ударили по Курской области

Хинштейн: еще один человек ранен в курском приграничье в результате ударов БПЛА

Житель Курской области получил ранение в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, это произошло в городе Рыльске. Украинский дрон атаковал автомобиль, в котором находился 39-летний мужчина.

Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением мозга, а также у него выявили осколочное ранение головы и правой руки. Врачи уже оказали мужчине необходимую помощь. За ним будут наблюдать амбулаторно, уточнил чиновник.

Утром 11 июля Хинштейн рассказал, что два человека пострадали из-за атак украинских дронов.

По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки силы ПВО перехватили и нейтрализовали 178 украинских беспилотников на территории России.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что освобождение Бачевска в Сумской области расширяет полосу безопасности вдоль Курского приграничья.