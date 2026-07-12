В Иране объявили о начале серии ударов по целям США

Press TV: Иран приступил к ответным ударам по целям США на Ближнем Востоке

Вооруженные силы Ирана в ответ на атаки США начали наносить серию ударов по американским целям на Ближнем Востоке. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.

«Иран нанес серию ударов по американским целям в регионе», — говорится в публикации.

Подробностей о целях ударов и последствиях не приводится. Сообщается лишь, что систему противовоздушной обороны (ПВО) включили в Иордании. Звук взрыва слышали и жители Кувейта, уточняется в обновленной информации.

В ночь на 12 июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива после того, как судно, двигавшееся по «несанкционированному маршруту», было атаковано и остановлено. Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил, что любые встречные меры в связи с инцидентом будут сопровождаться «жестким ответом», «и новые вражеские базы в регионе станут целью». Пролив закрыт «до дальнейшего уведомления» и «до прекращения вмешательства США в этот регион», отметили в КСИР.

Практически одновременно с этим США начали атаковать цели в Иране. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что «Иран сделал плохой выбор» и «теперь платит за него». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент США допустил//www.gazeta.ru/politics/news/2026/07/08/28856647.shtml, что может стать жертвой покушения со стороны Ирана.