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Армия

Сбежавший из части комбриг ВСУ подозревается в убийстве жителей Киевской области

Экс-комбригу ВСУ Лучанову объявили подозрение по делу об убийстве двух мужчин
Andriy Andriyenko/AP

Бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станиславу Лучанову объявили подозрение по делу о похищении и умышленном убийстве двух мирных жителей Киевской области. Об этом сообщили в украинской военной службе правопорядка.

Там заявили, что вместе с экс-комбригом подозрение получили и другие установленные участники дела.

По данным следствия, в ночь на 28 июня военные похитили двух родных братьев с территории частного дома в Киевской области. Позднее их убили. По этому делу уже задержали девять военнослужащих 155-й бригады, в том числе командира батальона.

11 июля сообщалось, что Лучанов самовольно покинул свою воинскую часть. В настоящее время его разыскивают.

Как уточнял в своем Telegram-канале Генеральный штаб ВСУ, местонахождение экс-комбрига пока не установлено. Все фигуранты этого дела отстранены от исполнения служебных обязанностей.

В начале мая украинское издание «Страна.ua» сообщило, что военнослужащий Сергей Маленко из той же бригады подвергся жестокому избиению с завязанными руками на глазах у других солдат. Это видео вызвало широкий резонанс в обществе. В социальных сетях утверждали, что к этому инциденту мог быть причастен Лучанов. Позже Государственное бюро расследований Украины подтвердило задержание военнослужащего, обвиняемого в избиении сослуживца.

Ранее украинский военнопленный рассказал, как бойцы ВСУ запугивают своих сослуживцев.

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