Пленный рассказал, как бойцы ВСУ запугивают своих сослуживцев

Украинские военные запугивали сослуживцев на передовой, отправляя к ним дрон с угрожающей надписью. Об этом рассказал пленный из 58-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Мироненко на видео, которое обнародовало ТАСС.

«Наши, по всей видимости, дронами по нам стреляли. <...> Прилетел дрон и сел на траву. Там было написано: «Не сдавайтесь, вас все равно убьют», --рассказал пленный.

По словам военнопленного, командование приказало его бригаде занять позицию в районе населенного пункта Ветеринарное в Харьковской области. Из-за постоянных обстрелов бойцам пришлось прятаться в погребе в течение недели, но после гибели двух сослуживцев они приняли решение сдаться в плен.

21 апреля в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль группировкой «Север» населенного пункта Ветеринарное. Ожесточенные бои велись несколько недель. Отмечается, что ВСУ превратили поселок в единый укрепрайон. Украинское командование запретило своим бойцам отступать из Ветеринарного, а пытавшихся сбежать ликвидировали свои же.

