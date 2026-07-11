В Минобороны РФ отчитались об ударах по объектам, через которые ВСУ снабжают оружием

Вооруженные силы России с высокой результативностью поражают морские порты Украины, а также суда, которые доставляют вооружение киевскому режиму. Об этом сообщило Минобороны на платформе «Макс».
«С высокой результативностью наносятся групповые удары высокоточным оружием и по морским портовым сооружениям Украины, а также по различным судам, доставляющим вооружение и военную технику режиму Зеленского», — говорится в сообщении.
В ночь на 11 июля российские войска нанесли удары по ключевым логистическим объектам в Одесской области.
По данным Минобороны, были поражены порты Черноморск, Южный и Измаил. В ведомстве пояснили, что Черноморск обслуживал значительную долю грузов для Украины, в том числе для ВСУ, а Измаил был альтернативной логистической точкой на Дунае.
Согласно отчету оборонного ведомства, целями ударов стали складские терминалы с горюче-смазочными материалами, ангары с военной техникой и вооружением, а также диспетчерские центры управления портовой инфраструктурой.
Ранее Минобороны раскрыло информацию о количестве групповых ударов по Украине за неделю.