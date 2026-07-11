В курском приграничье два человека пострадали при атаке ВСУ

Хинштейн: в Курской области два человека получили ранения из-за атак дронов ВСУ

Утром 11 июля украинский дрон атаковал дом в селе Илек Беловского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, обломки дома повредили крышу, стены, фасад и двери дома, ранения получила 59-летняя женщина. Медики диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Еще один беспилотник атаковал село Колпино Кореневского района. В результате налета пострадал 66-летний мужчина. Он получил множественные слепые ранения груди и спины, поясницы, плеча, нижней челюсти.

От госпитализации оба пострадавших отказались, уточнил Хинштейн.

По информации Минобороны, в минувшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) выявили и уничтожили 178 украинских беспилотников над территорией России. Дроны сбили над пятью областями — Калужской, Брянской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, а также в небе над Московским регионом, Краснодарским краем, республикой Крым и Адыгеей и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в Кабардино-Балкарии объявили режим беспилотной опасности.