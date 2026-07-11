Российские военные за сутки уничтожили более 440 украинских дронов

Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили 445 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, две крылатые ракеты большой дальности и 445 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Утром 11 июля военное ведомство рассказало о целях на Украине, попавших под массированный удар этой ночью. Так, удары были нанесены по двум предприятиям в Киеве, занимающимся производством БПЛА для Вооруженных сил Украины, и трем ключевым для снабжения украинских сил портам в Одесской области. Так, ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по расположенному в Киеве предприятию «Аэродрон», которое специализируется на разработке и производстве тяжелых беспилотников «Е-300 Энтерпрайз» и «Д-80 Дискавери», а также по предприятию «Фанплит», где собирали и хранили дальние БПЛА Fire Point-2 и комплектующие для оснащения их боевых частей.

Ранее в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод.